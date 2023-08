Una ottima notizia per Inzaghi: Matteo Darmian è tornato a lavorare in gruppo e quindi aumentano notevolmente le sue chance di essere titolare per Cagliari, anche in considerazione dello stop di Acerbi (abncora a parte) e delle lungaggini per Pavard. "Darmian ha fatto un paio di giorni di differenziato a causa del problema alla caviglia accusato nel match d’esordio contro il Monza ma per lunedì tornerà regolarmente al suo posto nel tridente difensivo - assicura la Gazzetta -. Chi non ci sarà (di nuovo) è Francesco Acerbi, che sta recuperando dall’affaticamento al soleo della gamba destra e punta a rientrare per la sfida del prossimo turno contro la Fiorentina".

Più in generale, si va verso la conferma della squadra che era partita contro il Monza. Unico ballottaggio quello in attacco tra Thuram e Arnautovic, mentre difficilmente Frattesi potrà insidiare uno dei titolari in mediana.

