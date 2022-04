L'ultima telenovela è quella legata al futuro di Paulo Dybala : l'argentino, in scadenza di contratto con la Juve, non rinnoverà e l'Inter è una delle squadre maggiormente accostata sul mercato al numero 10 bianconero.

C'è grande attesa per il Derby d'Italia in programma domenica sera tra Juventus e Inter . Una rivalità eterna che da anni è anche protagonista sul mercato.

Le due dirigenze sono però pronte a sfidarsi in vista dell'estate per diversi giocatore, a partire da Davide Frattesi del Sassuolo. La Juve è tornata all'attacco, come si legge su La Gazzetta dello Sport, ed è pronta a sfidare Marotta che da tempo segue con particolare attenzione il centrocampista azzurro.

Anche il nome di Giacomo Raspadori, altro talento del Sassuolo e della Nazionale azzurra, è già da tempo sui taccuini dei due club. Inter e Juve continuano a seguire anche Matteo Viti dell'Empoli, nel giro dell’Under 21 di Nicolato, e Lorenzo Lucca, centravanti del Pisa.