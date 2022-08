Serve ancora tempo per rivedere tra i convocati Mkhitaryan. Come conferma la Gazzetta dello Sport, l'ex romanista è tornato ad allenarsi in campo, con un lavoro differenziato rispetto ai compagni. "Non farà in tempo a recuperare per la trasferta di Roma, pochi i giorni a disposizione e lo staff medico vuole evitare ricadute muscolari sui flessori della coscia sinistra - si legge -. Il centrocampista lavora con l’obiettivo del derby fisso nella testa: possibile dunque che salti anche la gara interna con la Cremonese per essere al top nel suo primo derby".