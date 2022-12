Ottime notizie per Inzaghi arrivano dall'infermeria: come conferma la Gazzetta dello Sport, infatti, ieri solo D'Ambrosio e Correa si sono allenati a parte. Peraltro, l'argentino non pare così lontano dal ritorno a pieno regime: "Sta facendo un lavoro preparatorio per essere presto a totale disposizione del tecnico. Un’ottima notizia, visto che Lautaro potrebbe tornare tardi dal Qatar e quindi anche ad allenarsi con la squadra. Inzaghi si aspetta tanto dal Tucu, chiamato a svoltare dopo troppe gare anonime", si legge sulla rosea.