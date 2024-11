Ennesima sanzione per il tifo organizzato dell'Inter. Come spiega oggi la Gazzetta dello Sport, dopo l'inchiesta che ha cancellato i vertici della Curva Nord, i suppporter nerazzurri del secondo anello verde incassano un altro "stop".

Lo striscione comparso dieci giorni fa davanti al Meazza contro l'ex capo ultras interista Andrea Beretta, attaccato per il suo pentimento ("La tua infamità non appartiene alla nostra mentalità"), ha portato al divieto di qualsiasi striscione allo stadio. Inoltre, non si potrà usare più la scritta "Dal 1969... Uniti, fieri, mai domi" che proprio nel secondo anello aveva preso il posto della vecchia dicitura "Curva Nord Milano".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!