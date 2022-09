Il nome di Juan Cuadrado torna ad essere accostato all'Inter. Questa volta tocca a La Gazzetta dello Sport, che tra le pagine della sua edizione odierna parla del colombiano in ottica nerazzurra qualora dovesse svincolarsi a fine anno dalla Juventus. E secondo la rosea "è logico dedurre che alla Continassa non hanno fretta di sedersi ad un tavolo per rinnovare il contratto in scadenza. Del resto l’argomento è stato già dibattuto la scorsa estate, quando la società gli ho proposto una spalmatura sino al 2024 con una media di 4 milioni annui. Ma il giocatore ha preferito mettersi in discussione ed è chiaro che adesso Cherubini si prende i suoi tempi prima di proporgli il rinnovo. In questi mesi è emerso anche l’interesse dell’Inter: un’opzione da non sottovalutare. E’ più naturale, però, che il colombiano ci pensi prima di prendere altre strade. Ovviamente, però, i prossimi mesi emetteranno verdetti inappellabili, quelli del terreno di gioco", spiega il quotidiano.