L'Inter era consapevole e padrona, arrembante e travolgente. Di qualità. Oggi invece quella nerazzurra è una squadra insicura, impaurita, inceppata, fragile. E allora - secondo la Gazzetta dello Sport - per uscire da questa crisi di inizio stagione servirà tutto il carisma dei leader dello spogliatoio. "Marcelo Brozovic e Nicolò Barella sono i primi che devono dare un nuovo segnale al gruppo, perché sono loro che negli ultimi anni hanno dominato tecnicamente, fisicamente e mentalmente gli avversari: col palleggio, con gli inserimenti, con le imbucate. E con la voglia di arrivare sempre prima degli altri sulla palla vagante. E non può essere un discorso di fame o motivazioni, perché per due giocatori così “la battaglia” comincia già nell’allenamento, figurarsi durante la partita. Ma quel fuoco nelle ultime settimane sembra essersi spento e Inzaghi deve capire in fretta il perché: l’asse Brozo-Barella è indispensabile per ambire a grandi traguardi", spiega la rosea.