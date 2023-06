Non solo Dzeko. L'attacco della "seconda squadra più forte d'Europa", seguendo il pensiero di Pep Guardiola, dovrebbe dire addio anche a Joaquin Correa, per il quale si sta cercando una nuova sistemazione. "L’argentino, che gode ancora della fiducia del suo mentore Inzaghi, non è mai entrato nel cuore della tifoseria nerazzurra. Anzi, il brusio di San Siro a ogni suo tocco di palla è stato crescente durante la stagione - evidenzia la Gazzetta dello Sport -. Per questo sia il tecnico che i dirigenti hanno condiviso la necessità della sua cessione. Anche lui ha estimatori in Turchia, ma la destinazione più gradita sarebbe la Liga, campionato già frequentato, o la Premier". Secondo la rosea, nelle settimane scorse, c’erano stati timidi contatti con West Ham ed Everton.

