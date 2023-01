Porte girevoli in quel di Appiano Gentile, dove Simone Inzaghi si è rassegnato a salutare diversi giocatori dei suoi. Ai rinnovi sfuggiti, quali quello di Skriniar, e quelli incerti come Handanovic, si aggiunge il fardello cessioni vere e proprie. Voce alla quale troviamo Joaquin Correa e Denzel Dumfries - come spiega la Gazzetta dello Sport che sull'argentino apre uno spiraglio verso la Spagna. Il Tucu "ha esaurito fino all’ultimo dei gettoni. San Siro sa essere spietato quando vuole e il brusìo ad ogni tocco di palla dell’argentino non lo aiuta di certo a tirarsi fuori dal buco nero in cui è entrato" si legge a proposito della situazione dell'ex Lazio "che a fine stagione sarà messo con decisione sul mercato e il Siviglia, che ben lo conosce, sta già facendo un pensiero".

Altro capitolo è quello legato a Denzel Dumfries che dopo il bel Mondiale in Qatar sembra non averne più. "In arancione era un treno ad alta velocità, mentre da quando è di nuovo nerazzurro è diventato pallido come un fantasma" si legge nella severa analisi della Rosea. "I dati in allenamento preoccupano un po’, ma mai come la tenuta mentale di Denzel". Rafaela Pimenta continua ad offrirlo in Premier senza aver ancora ottenuto particolari riscontri, una strategia d'azione che "ha inconsciamente e si spera temporaneamente un po’ allontanato dalle fatiche milanesi. Entro il 30 giugno dovrà comunque salutare: il suo sacrificio per ragioni di bilancio è deciso".