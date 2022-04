L'Inter cerca altri punti con l'Hellas Verona, ma lo farà senza lo squalificato Lautaro Martinez. Dopo l'allenamento di oggi le indicazioni dicono che posto del Toro - riferisce La Gazzetta dello Sport - giocherà Joaquin Correa, con Stefan de Vrij pronto a tornare al centro della difesa.

A spuntarla sulla fascia sinistra ci sarà di nuovo Ivan Perisic, preferito ancora una volta a Robin Gosens: il croato "è in forma e dialoga con i compagni con il pilota automatico inserito, mentre il tedesco ha le carte in regola per stravolgere gli equilibri a gara in corsa" si legge.