Rosa al completo per Inzaghi nella seduta odierna ad Appiano Gentile. Per la sfida contro l'Hellas Verona il tecnico nerazzurro punterà su Correa (favorito su Sanchez) per rimpiazzare lo squalificato Lautaro, mentre in difesa De Vrij si riprenderà il posto al centro del terzetto completato da Skriniar e Bastoni. Lo conferma La Gazzetta dello Sport, aggiungendo che Dumfries e Perisic sono in vantaggio su Darmian e Gosens, "che potrebbero tornare titolari venerdì 15 a La Spezia, quattro giorni prima del derby di Coppa Italia".