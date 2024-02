Tra i circa 75.550 spettatori circa attesi questa sera a San Siro per Inter-Juventus ci saranno anche due vecchi compagni di squadra: Lilian Thuram e George Weah. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, ricordando che i loro figli, Marcus e Timothy, saranno oggi avversari nella notte che vale un pezzo di scudetto. Tra le tante celebrità presenti sugli spalti ci saranno anche cantanti, personaggi tv ed ex calciatori, ma anche personaggi legati alla politica (come il presidente del Senato Ignazio La Russa e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, oltre che il primo ministro albanese Adil Rama).

Ben 62 broadcaster trasmetteranno la sfida in 180 Paesi, battendo anche l'ultima Supercoppa vinta dall'Inter a Riyadh e trasmessa in 160 nazioni con 40 broadcaster coinvolti. I tifosi bianconeri saranno circa 4mila, ma a fare rumore sarà l'incasso. "La partita scudetto 2023-24 entrerà di diritto nella storia della Serie A perché, secondo i calcoli degli uffici interisti alla vigilia, il botteghino dovrebbe girare attorno ai 6 milioni ed entrare nel podio delle nostre partite più “ricche” di sempre". Al primo posto c’è il Derby di Italia dell'ottobre 2019 che fruttò 6,6 milioni di euro, seguito dal Derby di Milano di inizio stagione, a quota 6,2 milioni.

La Curva Nord lavora da giorni per una coreografia che riempirà tutti i tre anelli del settore verde, mentre il resto sarà animazione voluta direttamente dal club e dagli sponsor. Nel prepartita laser show in collaborazione con Qatar Airways, che all’ingresso dello stadio distribuirà anche sciarpe per colorare di nerazzurro San Siro.

