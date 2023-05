Manca ancora una settimana piena, e in mezzo ci sarà anche qualche giorno di riposo con annesso matrimonio di Lautaro Martinez domani a Cernobbio. Ma intanto, si fanno già le prime congetture sulla formazione che Simone Inzaghi manderà in campo per l'ultimo turno di campionato contro il Torino di Ivan Juric. Facile prevedere, secondo la Gazzetta dello Sport, che ci sarà spazio dal primo minuto per coloro che hanno giocato di meno in questa stagione, come Handanovic, De Vrij, Bellanova, Asllani, Gagliardini e Gosens: il tutto con un occhio alla finale di Istanbul. Rifiaterà anche lo stesso Lautaro: in campo ci sarà Edin Dzeko.

