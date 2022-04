"L’Inter è tornata o così sembra". Questo scrive la Gazzetta dello Sport all'indomani del successo netto sul Verona che rilancia e non poco le quotazioni scudetto dei nerazzurri. "Seconda vittoria consecutiva: sette giorni fa contro la Juve allo Stadium e ieri contro il Verona a San Siro - si legge -. La sconfitta nel derby a febbraio l’aveva scaraventata in una selva oscura, il successo una settimana fa a Torino le ha restituito autostima e fiducia. La sosta per le Nazionali è stata salvifica, due settimane in cui Simone Inzaghi ha riflettuto e riprogrammato. È presto per dire se i campioni d’Italia siano riemersi dal buco nero post Milan, ma i segnali ci sono tutti. La condizione è brillante come a dicembre, alcuni giocatori tipo Perisic esprimono una fisicità debordante. Il gioco fluisce di nuovo".