Simone Inzaghi domani dovrà fare a meno di Skriniar e Dimarco : i due non prenderanno parte alla trasferta di Bologna . Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Darmian è stato recuperato dopo il fastidio accusato ad una caviglia dopo la sfida contro il Porto : se non dovesse farcela è pronto D'Ambrosio .

Al posto di Dimarco ci sarà Gosens: altra chance importante per il tedesco dopo le ottime indicazioni arrivate in Champions League. Sulla destra ci sarà Dumfries. In difesa resiste il ballottaggio tra De Vrij e Acerbi in mezzo, con l'olandese favorito per completare il terzetto con Darmian e Bastoni. Brozovic in cabina di regia, Calhanoglu e Barella ai suoi lati. In avanti Lukaku e Lautaro.