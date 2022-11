L’Inter è ben lieta di lasciare in prestito Facundo Colidio per altri sei mesi al Tigre, ovvero oltre la naturale scadenza del contratto fissata per il 31 dicembre, perché spera che il valore del suo cartellino, alla luce delle sue prestazioni positive, possa raggiungere la doppia cifra. L'attaccante argentino ex Boca Juniors, secondo Gazzetta.it, è seguito da vicino da un paio di formazioni sudamericane, una è il Racing Avellaneda nel contesto dell'affare Alcaraz, ma c’è anche una squadra europea che una chiamata a Beppe Marotta e Piero Ausilio l’ha fatta.