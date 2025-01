Arrivare agli ottavi di Champions vale "un botto". Questo quanto conferma la Gazzetta dello Sport in vista dell'ultimo turno della prima fase a girone unico. Se l'Inter dovesse confermare la quarta posizione, in cassa arriverebbero ben 85 milioni più un altro paio in caso di successo contro il Monaco all'ultima giornata. I nerazzurri sono davanti al Milan (73 milioni in caso di permanenza al 6° posto). Più giù Atalanta, Juventus e Bologna.

Com'è noto, con il nuovo format, i premi Uefa sono lievitati. "I nerazzurri, grazie alla classifica e al market pool, sono in testa tra le cinque italiane. In dettaglio: 1) La partecipazione garantisce una quota fissa di 18,6 milioni. 2) I risultati nel torneo aggiungono altri 11,2 milioni. 3) Poi c’è il ranking storico decennale che, per l’Inter, vale 8 milioni. 4) Quindi il market pool: quello dei nerazzurri è di oltre 25 milioni. 5) Infine la classifica: il 4° posto vale 9 milioni, un posto tra le prime otto altri 2, la qualificazione agli ottavi altri 11. Risultato: 85 milioni e spiccioli. Battendo il Monaco sarebbero oltre 87. Sollevare la coppa, per l’Inter, varrebbe oltre 140 milioni, senza contare botteghino, sponsor, indotto", spiega la Gazzetta.