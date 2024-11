I propositi di avere tutta la rosa a disposizione sono ancora rinviati. Non è mai capitato in questa stagione che Inzaghi potesse convocare tutti i suoi elementi e le notizie che arrivano dall'allenamento di ieri non confortano in tal senso. Anzi.

L'assenza per Firenze sarebbe dovuta essere solo quella di Pavard, che ne avrà per un mesetto dopo il problema muscolare accusato con il Lipsia. Invece - come conferma la Gazzetta dello Sport - sono sorti rallentamenti nel reintegro di Acerbi e, intanto, s'è fermato ancora Carlos Augusto. Il centrale ex Lazio, così come Frattesi, si è allenato solo in parte con il gruppo, mentre il brasiliano era affaticato alla coscia destra. Oggi le valutazioni saranno definitive, ma è forte la sensazione di dover rinunciare a entrambi per la sfida di domani.