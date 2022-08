Marotta e Ausilio, dopo aver piazzato Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni, lavorano anche all'uscita di un altro giovane per sistemare il bilancio. Sarà Casadei? Come racconta la Gazzetta dello Sport, la prima offerta del Chelsea era arrivata a 8 milioni e ieri è stata verificata dai dirigenti la disponibilità degli inglesi di salire di un altro paio di gradini, fino a 10. "I nerazzurri, però, intendono lasciarlo partire per 15 milioni: l’affare è caldo, si tratta ancora - si legge -. Senza, però, che venga inserita la recompra, eventualità che invece sarebbe accettata dal Sassuolo, la società di A che ha manifestato più interesse per il 19enne. I due club affronteranno l’argomento oggi, ma gli emiliani intendono pagare meno cash del Chelsea".