Non solo Thuram. Ieri anche Carlos Augusto ha lavorato a parte alla ripresa degli allenamenti. Il brasiliano ex Monza, contro la Juventus, ha rimediato una forte contusione al polpaccio e - secondo la Gazzetta dello Sport - va considerato a rischio per la sfida di sabato a San Siro contro il Genoa.

Ci sarà da capire quanto velocemente si riassorbirà l’edema. Giocando fra tre giorni, in linea teorica c’è sufficiente margine perché possa farcela. In tal senso, il fatto di non avere impegni infrasettimanale sicuramente aiuta. E allora Inzaghi sfrutterà questi giorni per far svolgere ai suoi giocatori un lavoro atletico intenso, diverso dal solito. "L’Inter si “allena”, cosa che poco è riuscita a fare da dicembre in avanti - si legge -. C’è tempo per fare scelte di formazione, ma appare complicato pensare che Inzaghi si allontani dalla migliore squadra possibile. Il turnover, nel caso, sarà fatto in Coppa italia contro la Lazio".

Però esiste il tema diffidati: Barella, Bastoni e Mkhitaryan sono in lista e, in caso di giallo, salterebbero la supersfida di Napoli.