L'Inter ha trascorso la vigilia del derby ad Appiano, dove la squadra è in ritiro e dove nel tardo pomeriggio di ieri sono arrivati anche il presidente Marotta, il direttore sportivo Ausilio e il suo vice Baccin. L'Inter si compatta e Inzaghi si carica anche con le buone notizie che sono arrivate dall'ultimo allenamento, a partire da Calhanoglu: il turco è recuperato e sarà titolare insieme a Barella e Mkhitaryan, assicura La Gazzetta dello Sport. La decisione definitiva arriverà oggi dopo la rifinitura, ma gli indizi portano a questo scenario, con Asllani piano B.

Tra i recuperati c'è anche Acerbi, che però andrà in panchina. Oltre alla regia, l'altro dubbio è in difesa dove Pavard è in vantaggio su Bisseck, per completare la linea a tre con De Vrij e Bastoni, mentre sulle fasce ci saranno Dumfries e Dimarco. In attacco nuova conferma per la ThuLa.

