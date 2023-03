Un problema all'adduttore destro. Questo è il problema che ha costretto Hakan Calhanoglu a lasciare la contesa poco prima della fine del primo tempo tra Turchia e Croazia. In attesa di prime notizie da Bursa, sede della partita, domani, riferisce la Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell'Inter, uscito con un'espressione di sofferenza dal campo, tornerà in Italia per sottoporsi agli esami strumentali di rito.

