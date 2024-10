Scocca l'ora di Asllani. Dopo tanta anticamera, l'albanese spera che il suo momento sia arrivato. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, potrebbe effettivamente toccare all'ex Empoli sostituire domani Calhanoglu nel cuore dell'Inter proprio nel match più atteso, quello contro la Juventus.

Per Asllani sono stati giorni sul filo, perché la botta al ginocchio rimediata in allenamento una settimana fa lo aveva costretto a fermarsi alla vigilia della trasferta dell’Olimpico (gara in cui fatalmente è finito ko Calha). Inzaghi ha deciso di non portare Asllani con sé nemmeno a Berna, con un solo obiettivo: recuperarlo per la Juve. Ieri l'allenamento ha dato sensazioni molto positive e il numero 21 si candida con forza per una maglia. Se la giocherà con Zielinski, mentre Barella agirà nuovamente da mezzala.