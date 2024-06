Calhanoglu come Lukaku? Il pensiero di un tradimento del turco agita le notti dell'Inter e degli interisti, che mai avrebbero pensato a un possibile addio in estate del regista turco, centro totale del progetto tecnico di Inzaghi

La Gazzetta dello Sport parla del rischio di similitudine tra Calha e Big Rom. "Il belga, 12 mesi fa, garantiva ai dirigenti nerazzurri di voler restare spingendo il club a trattare l'acquisto con il Chelsea, ma il suo agente nel frattempo parlava con la Juventus e con il Milan. Il parallelo ci sta tutto: Calhanoglu non ha mai manifestato la voglia di andare via da Milano, eppure il suo agente è in contatto con il Bayern. E se l'ha fatto, non si può dire che Hakan fosse all'oscuro di tutto...".