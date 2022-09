Dopo Romelu Lukaku, anche Hakan Calhanoglu è costretto a fermarsi per una distrazione muscolare alla coscia. Il turco - come riporta la Gazzetta dello Sport - ha sentito “tirare” mentre calciava e si è saggiamente fermato. "Le condizioni del turco verranno rivalutate la prossima settimana, probabilmente con nuovi esami a Rozzano ma, se il decorso dovesse andare bene, Calha potrebbe tornare arruolabile dopo 15-20 giorni di adeguate terapie", spiega la rosea: l'obiettivo è tornare per la Roma o per il Barcellona.

Chi al suo posto? In pole c’è naturalmente Henrikh Mkhitaryan, reduce da 70’ di qualità in Champions. Ma salgono anche le quotazioni di Roberto Gagliardini. Per il resto, ballottaggio in difesa Acerbi-De Vrij e Bastoni-dimarco. Dzeko più di Correa per completare l'attacco con Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Dzeko, Lautaro.