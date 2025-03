Il progetto di Inter e Milan per la costruzione del nuovo San Siro prevede la distruzione per un buon 75-80% dello stadio attuale, con il costo della sola demolizione che dovrebbe toccare gli 80 milioni di euro. Lo precisa oggi La Gazzetta dello Sport proponendo poi un'intervista a Roberto Spagnolo, coordinatore unico del progetto di costruzione del nuovo stadio dell’Atalanta: "La demolizione si effettua con macchine meccaniche - spiega -. La prima fase si chiama strip out: si eliminano gli elementi estranei al calcestruzzo, come vetri, barriere, parapetti, porte. La seconda fase è la demolizione, in cui con pinze mastodontiche si abbatte la struttura. La terza fase è la frantumazione: a terra si rende sottile il calcestruzzo e lo si separa dal ferro di costruzione"-

In un passaggio della chiacchierata, Spagnolo fa una stima del tempo necessario per abbattere tre quarti di stadio: "Dai due ai quattro mesi. Noi abbiamo demolito tutto in 15 giorni ma non c’è confronto. San Siro è molto più grande e l’operazione più complessa".

