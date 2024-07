Come anticipato, ieri Tajon Buchanan si è sottoposto all'intervento alla tibia destra fratturata in allenamento con il Canada. Intervento perfettamente riuscito, ma tempi di recupero piuttosto lunghi.

La Gazzetta dello Sport oggi parla di ritorno a disposizione non prima di novembre. E allora in casa Inter si aprono riflessioni su come eventualmente sostituire il canadese. "Valuteremo attentamente la completezza dell'organico per le competizioni che facciamo, indipendentemente da chi è disponibile o meno. Marcos Alonso e Gudmundsson? Penso di escluderli in questo momento", ha detto ieri il presidente Marotta.

Per la rosea, i nerazzurri valutano anche i profili già in rosa come quello di Carlos Augusto, che Inzaghi ha impiegato anche come centrale di sinistra.