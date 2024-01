Tajon Buchanan diventerà oggi un nuovo giocatore dell'Inter, dopo le visite passate ieri e la firma sul contratto. Oggi, come spiega La Gazzetta dello Sport, verrà completato l'iter con l'ufficialità: per la conclusione della pratica si è dovuto aspettare l'invio dei documenti da parte del Bruges e i tempi si sono un po' dilatati.

Oggi arriveranno anche le prime parole del ragazzo che passerà ad Appiano Gentile per conoscere i compagni e dare un'occhiata alle strutture. Da decidere se sarà in tribuna per Inter-Verona, intanto lo aspetta il consolato italiano a Bruxelles per il permesso di soggiorno.