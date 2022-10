Marcelo Brozovic rientra a Monaco di Baviera. Questa la certezza della Gazzetta dello Sport. Il croato dovrebbe rivedersi tra i convocati nell'ultima del girone di Champione per poi tornare titolare a Torino contro la Juve il prossimo 6 novembre. "È il piano di recupero del centrocampista, che sta smentendo le voci secondo cui sarebbe tornato in campo solamente per il Mondiale e non prima - si legge -. Il regista si è sottoposto a inizio settimana ad alcuni esami, che saranno ripetuti all’inizio della prossima. La lesione ai flessori della coscia sinistra è in via di assorbimento: Inzaghi può sperare di averlo con sé alla fine del mese".