Archiviato il passaggio del turno anticipato in Champions, l'Inter si risintonizza sulle frequenze del campionato con una rimonta da concretizzare. Nessun problema per Inzaghi che, anzi, a breve ritroverà anche Marcelo Brozovic che intanto ieri ha continuato a lavorare in modo personalizzato. "Dimenticata la distrazione ai flessori, il croato è guarito a tempo record, sfruttando anche la sua particolare struttura fisica: deve solo aumentare il ritmo dell’allenamento per tornare tra i convocati - riferisce la Gazzetta dello Sport -. Il fatto che non si sia ancora mai allenato con i compagni induce a pensare che il momento sarà in Baviera e non domani. Contro la Samp, intanto, aumenterà il minutaggio di Romelu Lukaku: non dovrebbe partire ancora dall’inizio, ma dopo il ritorno al gol a San Siro non ci si limiterà a schierarlo per soli dieci minuti".