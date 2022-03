Oggi Inzaghi chiederà qualcosa in più a Calhanoglu. Secondo la Gazzetta dello Sport, vista l'assenza di Brozovic, il tecnico nerazzurro dovrebbe puntare su Vecino nel ruolo di mediano centrale davanti la difesa. Senza il croato, toccherà al turco prendere maggior responsabilità in fase di costruzione di gioco e l'Inter avrà bisogno del miglior Hakan per mandare fuori di giri la pressione granata.

Calhanoglu è stato voluto fortemente da Inzaghi dal momento in cui l’Inter è stata costretta a cercare un sostituto di Eriksen. "Calha lo ha sempre ammirato, per quella facilità di calcio con cui sa andare in rete da calcio da fermo ma anche mandare in gol i compagni dalle palle inattive, ma pure per la naturalezza con cui trova corridoi sconosciuti ai più. E non è un caso che la prima rimonta alla vetta sia passata proprio dall’esplosione del turco, straordinario a novembre e dicembre e decisivo con gol e assist", sototlinea la rosea.