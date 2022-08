Allarme no, ma il rischio di non vedere Marcelo Brozovic in campo a Lecce esiste ed è confermato anche oggi dalla Gazzetta dello Sport . Gli esami di ieri hanno evidenziato un affaticamento muscolare al polpaccio destro del croato, residuo di un colpo subito in una partitella della scorsa settimana. Il croato, quindi, potrebbe evitare di tramutare l'affaticamento in qualcosa di più grave non scendendo in campo al Via del Mare sabato sera. Ma non è detto.

"Per i prossimi due o tre giorni, Brozo farà lavoro differenziato e farà di tutto per essere a disposizione di Inzaghi: c’è fiducia, ma l’Inter non vuole correre rischi - si legge -. Se il croato sarà nella condizione di partire con i compagni, allora prenderà il suo tradizionale posto al centro della squadra, altrimenti toccherà ad Asllani, in difficoltà nell’ultimo test ma comunque rivelazione dell’estate nerazzurra". Lo scorso anno, dopo il ko ad Anfield, Brozovic aveva saltato alcune sfide e la sua assenza si rivelò una mezza catastrofe per i nerazzurri. Ora però un sostituto c'è ed è stato preso proprio per queste evenienze. "Un investimento importante, che racconta bene quanta fiducia ci sia intorno al talento del 2002 che ha stregato tutti per qualità e personalità - sottolinea la rosea -. Inzaghi ha potuto studiare le qualità di Asllani sin dal primo giorno di preparazione ed è rimasto molto colpito dalla facilità di apprendimento e dal suo dinamismo, tanto da aver già messo in preventivo di sfruttare Kristjan non soltanto in regia, ma anche come mezzala o trequartista. Asllani è un giovane vecchio, non tremerà per l’esordio. E poi Lecce evoca dolci ricordi all’Inter: con Conte ci fu l’esordio di Lukaku e Sensi e entrambi andarono in gol. Tre anni dopo - e a campi invertiti - Inzaghi spera nello stesso risultato".