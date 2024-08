Ennesimo contrattempo fisico in questo precampionato nerazzurro. Nel test di ieri con il Chelsea, l'ultimo prima dell'inizio degli impegni ufficiali, non si è potuto fare a meno di notare l'assenza di Bastoni, rimasto in panchina per 90 minuti a Stamford Bridge senza mai neppure alzarsi per scaldarsi.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, il motivo è da ricercare in un lieve affaticamento muscolare che ha spinto Inzaghi alla prudenza. Secondo la rosea, comunque, non ci sono allarmi particolari in vista dell’esordio a Genova, anche se le sue condizioni andranno comunque monitorate nelle prossime ore.