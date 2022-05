Anche la Gazzetta dello Sport conferma le sensazioni positive per Alessandro Bastoni in vista della finale di Coppa Italia in programma mercoledì sera all'Olimpico di Roma. Ieri il difensore nerazzurro è tornato in campo, ha corso e ha anche lavorato con il pallone. "È stata una seduta incoraggiate: tra oggi e domani il programma prevede che torni in gruppo. Se non ci saranno intoppi, il difensore sarà dunque a disposizione per la finale di Coppa - scrive la rosea -. Inzaghi lo aspetta a braccia aperte, anche perché senza il numero 95 la difesa è tornata a ballare". A fargli posto contro la Juve sarebbe Dimarco, comunque positivo in queste ultime partite.