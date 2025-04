L'Inter si concentra sul derby di Coppa Italia in programma domani, ma Inzaghi non può ragionare solo una partita alla volta perché ogni volta ci sono le scorie del match precedente e le valutazioni di quello successivo.

Ad esempio - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - il tecnico nerazzurro sa già che per squalifica non potrà utilizzare Bastoni e Mkhitaryan contro la Roma in campionato. Questo dovrebbe indurlo a sceglierli titolari domani sera contro il Milan, come ha fatto capire lo stesso Inzaghi nel post partita del Dall’Ara.

A differenza della semifinale di andata di Coppa Italia, oggi il tecnico nerazzurro non parlerà in conferenza stampa, in segno di rispetto per la morte di Papa Francesco.