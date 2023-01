"Il Bari lavora a un bel colpo in attacco per liberare Salcedo a un altro club di B" si legge tra le colonne della Gazzetta dello Sport a proposito dei movimenti di mercato del Bari, intenzionato ad interrompere il sodalizio temporaneo (in prestito fino a giugno) con Eddie Salcedo per far spazio ad un altro interista: trattasi di Sebastiano Esposito, rientrato dal prestito all'Anderlecht. Si era parlato di Ternana che ha mostrato più di un semplice interesse per l'attaccante interista, così come il Perugia che nelle ultime ore aveva sorpassato il club umbro.