La Gazzetta dello Sport fa il punto sull'infermeria dell'Inter alla vigilia del match di campionato contro il Como partendo da Barella, uscito in anticipo all'Olimpico contro la Lazio. leri il centrocampista sardo ha svolto metà seduta con il resto dei compagni e la lieve elongazione è in via di smaltimento: oggi Inzaghi prenderà una decisione definitiva, ma il tecnico sembra intenzionato a portarlo in panchina.

Sicuramente fuori, invece, gli infortunati Acerbi, Pavard e il terzo portiere Di Gennaro, con il baby Calligaris che si accomoderà ancora una volta in panchina. Da valutare Correa: il Tucu anche ieri si è allenato a parte e deve smaltire una botta rimediata contro l'Udinese. Anche per lui oggi arriverà il verdetto definitivo.

