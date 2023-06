Il popolo interista risponde presente ed invade Istanbul con l'obiettivo di sostenere l'Inter nella finale di Champions League in programma questa sera all’Ataturk. E tutti hanno raggiunto la Turchia in maniera differente: il tifoso Francesco Tosato, ad esempio, è arrivato a destinazione in bici, mentre i ragazzi della Curva Nord hanno utilizzato sei van pur di portare al seguito tutto l’occorrente per la coreografia di stasera.

Ma non è finita qui, perché "soltanto oggi arriveranno dall’Italia 20 voli charter organizzati dalla società, 15 dedicati esclusivamente ai tifosi - scrive La Gazzetta dello Sport -. Il primo volo partirà prima dell’alba, l’ultimo intorno alle 13: i tifosi che arriveranno entro pranzo saranno accompagnati a piazza Taksim, ritrovo del popolo nerazzurro". All'Ataturk ci saranno 25mila nerazzurri.

L’ombelico milanese del tifo interista sarà invece San Siro, dove saranno schierati 400 metri quadrati di maxischermo: nello stadio milanese saranno oltre 45 mila gli spettatori pronti a sostenere a distanza la squadra di Simone Inzaghi pur restando a Milano.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE