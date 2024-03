Archiviato il sonoro 4-0 sull'Atalanta, l'Inter oggi torna ad allenarsi a ranghi completi in vista del Genoa, match in programma lunedì sera al Meazza (ore 20.45). Diverse assenze per Inzaghi che, oltre ai lungodegenti Sensi e Cuadrado, dovrà fare a meno anche di Bastoni squalificato e di Calhanoglu e Frattesi. Secondo la Gazzetta dello Sport, dal 1' si rivedrà Carlos Augusto nel ruolo di braccetto sinistro e Dumfries sull'out di destra. Chance dall'inizio anche per Sanchez in tandem con capitan Lautaro.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro.

