Il nuovo stop di Hakan Calhanoglu e l'ennesima prova deludente di Kristjan Asllani impongono riflessioni. E per l'Inter trovare un regista affidabile che possa permettere ogni tanto al turco di rifiatare e di sostituirlo diventa un'esigenza. Secondo La Gazzetta dello Sport l'idea nerazzurra è di cercare una riserva di esperienza, spessore e personalità. Un'occasione low cost. Un nome intrigante avanzato dalla rosea è quello di Joshua Kimmich, mediano del Bayern in scadenza nel 2025 così come il napoletano Zambo Anguissa.

"Al momento, sono solo ipotesi, possibili idee, non c’è alcuna trattativa, ma l’esigenza del regista resta", precisa il quotidiano. Resta da capire anche se Oaktree darebbe l'ok ad un'operazione del genere, considerata la nuova linea che impone acquisti giovani e futuribili.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!