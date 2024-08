Oggi Marko Arnautovic è la quarta scelta, dietro alla Thu-La e a Taremi. Ma il futuro dell'austriaco è ancora tutto da definire.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, l'attaccante e l'Inter parleranno e cercheranno di capire il da farsi. Intanto stasera l'ex Bologna sarà in campo dall'inizio a Pisa vista la defezione dell'iraniano e l'assenza dei due titolari. La domanda è: se gli spazi si restringeranno sempre di più, l’austriaco accetterà un ruolo da comprimario o preferirà guardarsi intorno?

Finora - come conferma la rosea - Arnautovic si è orientato sulla prima opzione, congelando qualsiasi mossa del club per un rinforzo in attacco. Su di lui ci sono stati alcuni sondaggi dalla Turchia che non sono mai diventate offerte concrete. Solo con la sua uscita l'Inter andrebbe a prendere un altro attaccante.