"Può cambiare l’anno o il continente, ma l’Inter tira dritta con le vecchie abitudini: vince". Così la Gazzetta dello Sport commenta il netto 2-0 dei campioni d'Italia sull’Atalanta, timbrato dalla doppietta di un Dumfries "straripante". Ed è la quarta finale di Supercoppa italiana consecutiva per i nerazzurri di Inzaghi, che ora avranno la possibilità di raggiungere la Juve in testa all’albo d’oro a quota 9.

"Simone Inzaghi, già in fuga con 5 vittorie da allenatore nella manifestazione, lunedì, contro Milan o Juventus, medita un aggancio storico: affiancarsi al Mago Herrera e a Roberto Mancini, come tecnico più vincente nella storia del club, con 7 trofei - ricorda la rosea -. Intanto, ha lanciato un nuovo messaggio di forza al campionato e ha tenuto a distanza l’avversario più agguerrito: l’Atalanta. Le vittorie interiste di Inzaghi su Gasperini sono diventate 7 su 9 match, più due pari. Il sentimento d’inferiorità lavorerà ancora di più, come un tarlo, nella testa della Dea. Unico neo per Inzaghi, un Lautaro irriconoscibile che si è divorato il mondo".