"Vince l’Inter, ma non dite di corto muso". La Gazzetta dello Sport parla chiaro: l'1-0 è bugiardo, i nerazzurri hanno fatto molto ma molto di più della Juventus. Arrivano i complimenti ad Allegri per aver, finora, nascosto in classifica il gap, ma ieri sera è caduta la foglia di fico.

Insomma, non c'è stata partita, come ha detto pure Inzaghi dopo il match. Lautaro in tono minore, la scena allora se la sono presa Calhanoglu, Mkhitaryan e Pavard. E ora i punti di vantaggio sono 4, con una partita in meno.

Secondo la Gazzetta, la Juve avrebbe potuto fare di più, soprattutto Allegri a livello di proposta offensiva. E, paradossalmente, proprio il risultato è la cosa migliore che porta a casa: hanno toccato con mano nel confronto diretto che quel golletto di differenza nasconde un baratro di valori tecnici e di personalità.

