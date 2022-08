Non sarà facile regalare a Simone Inzaghi il tassello mancante nella rosa interista. Lo scrive oggi La Gazzetta dello Sport, sottolineando come l'obiettivo numero uno resti sempre Manuel Akanji, in scadenza di contratto a giugno 2023. "Proprio lo status di prossimo svincolato può essere un’arma decisiva per il buon esito dell’operazione, ma occorrerà avere molta pazienza e – probabilmente – anche un okay dalla proprietà per un extra budget, a oggi non in programma", riporta la rosea.