Come per Calhanoglu, anche per Francesco Acerbi gli esami hanno evidenziato un'elongazione, ma per il difensore il muscolo interessato è il bicipite femorale. L'obiettivo - secondo la Gazzetta - dovrebbe essere quello di rivederlo contro il Venezia, saltando dunque Champions, Juve e, precauzionalmente, Empoli fra una settimana.

A meno di miracoli, non ci sarà con la Juventus e, a quel punto, lo staff farà valutazioni più complesse legate al calendario e al turnover - si legge -. Acerbi potrebbe saltare precauzionalmente anche l’infrasettimanale di Empoli di mercoledì prossimo, e mettere minuti direttamente in casa col Venezia domenica 3 novembre, in vista di Arsenal e Napoli, le ultime due prima della nuova sosta nazionali. Un po' di lavoro extra per De Vrij...

