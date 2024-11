Rifinitura a San Siro stamattina alle 11,30 in modo da testare il terreno di gioco appena rizollato. Poi tutti a casa senza andare in ritiro.

Inzaghi - come conferma la Gazzetta dello Sport - ha tutta la rosa a disposizione dopo i rientri di Lautaro e Calhanoglu. Anzi, quasi tutta: da valutare le condizioni di Acerbi, uscito dolorante alla coscia destra a inizio gara con il Verona. Gli esami per chiarire la situazione sono previsti in mattinata, ma è certa la sua assenza dall'inizio contro il Lipsia: la suo posto ci sarà De Vrij.

