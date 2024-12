Dopo una prima stagione da supereroe, la storia in nerazzurro di Francesco Acerbi, che nel suo primo anno all'Inter coinciso con la cavalcata verso Istanbul ha totalizzato 49 presenze senza saltare mai una gara per infortunio, ha subito una parabola discendente culminata quest'anno. "Il tempo passa, e la stagione attuale è nata in maniera più sfortunata" per l'ex Lazio, costretto a saltare "buona parte della preparazione estiva a causa di una pubalgia, salvo poi rientrare già per le prime giornate disputandole praticamente tutte (trasferta di Monza a parte) fino ad ottobre, poi il primo crac" ricorda la Gazzetta dello Sport che nel veloce riavvolgimento di nastro della sfortunata annata del difensore lancia uno spoiler sul suo futuro: "Dopo il rinnovo fino al 2026 scattato lo scorso anno, l'Inter sta valutando il futuro".

"Facendo scattare una sorta di prolungamento automatico con Acerbi fino al 2026, l'Inter ha messo nero su bianco anche una postilla. E unilaterale: se il club lo riterrà opportuno, potrà far terminare con un anno di anticipo il contratto del centrale nerazzurro, di fatto liberandolo come parametro zero sul mercato" svela la Rosea a proposito della 'clausola' contrattuale che lega il classe 1988 alla Beneamata e che mette il club meneghino nella condizione di poter decidere se proseguire o meno insieme. "La società pretende più chiarezza" e in più Marotta non sottovaluta un fattore dal nome Stefan De Vrij.

L'Inter oggi può contare solo su due difensori centrali puri più il giovane Palacios. Ma a proposito del difensore olandese va sottolineato il periodo alla "grandissima" che lo ha visto protagonista anche a Leverkusen dove, come già altre volte in stagione, è stato il migliore di Inzaghi.

