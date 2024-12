Lautaro Martinez non segna da 554 minuti tra campionato e coppe. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Toro ha siglato meno della metà dei gol realizzati l'anno scorso a questo punto della stagione: 6 contro 17.

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha spiegato di giocare più arretrato e più lontano dalla porta, ma la striscia di partite senza reti è salita a 8. L'ultimo gol risale alla sfida di campionato del 3 novembre contro il Venezia. Rispetto all'anno scorso Lautaro ha una media di gol attesi più bassa (0,36 contro 0,52) e calcia molto meno in porta (2,94 contro 3,56). Dati offensivi così bassi Lautaro non li ha mai collezionati da quando veste la maglia dell'Inter. Solo nell'annata 2021-22 Lautaro restò a secco per dieci partite tra campionato e coppe, a Cagliari il capitano dell'Inter cercherà di sbloccarsi.