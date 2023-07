Dopo i dettagli economici (51 milioni di euro più quattro di bonus nelle casse dell'Inter), arrivano anche quelli temporali sulla tabella di marcia che André Onana seguirà prima di diventare un portiere del Manchester United. Il camerunese, stando al giornalista dell'Evening Standard Nizaar Kinsella, è atteso oggi a Manchester, mentre domani probabilmente verrà ufficializzato come nuovo giocatore dei Red Devils, in tempo per prendere parte assieme ai nuovi compagni alla tournée negli Stati Uniti.