E adesso c'è la Roma per Romelu Lukaku. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, adesso dall'Inghilterra sono sicuri: i giallorossi possono essere davvero la prossima destinazione del belga.

Secondo quanto riferito dal Daily Telegraph, adesso il Chelsea è disposto a cedere in prestito Big Rom dopo che questi si è bruciato il ritorno all'Inter e ha continuato a dire no all'Arabia Saudita. Lukaku, peraltro, avrebbe deciso di non trasferirsi alla Juventus, mettendo ancor più nei guai i Blues. "Situazione incredibile", secondo i colleghi inglesi. E ora la Roma crede davvero di poter chiudere il prestito dell'attaccante.

